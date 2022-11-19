Українські військові продовжують знищувати російський військових вже на лівому березі Дніпра. Так, точним пострілом вони змогли ліквідувати БТР загарбників у тимчасово окупованих Олешках (Херсонська область).
"Вигнали росіян з Херсона, женемо їх далі, за поребрик", - йдеться в повідомленні на сторінці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
Українські артилеристи влучили у ворожий БТР поруч зі знаком Олешки.
"Хороший кадр! Гарна робота!", - додали військові.
Війна в Україні: ситуація на півдні
З квітня 2022 року Олешки перебувають під окупацією російських військ.
ЗСУ регулярно завдають ударів по загарбниках міста. Так, днями сили оборони накрили розташування військових РФ в Олешках. Детонація тривала дві години.
11 листопада українські захисники зайшли в Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни РФ проти України. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, операція зі звільнення Херсона від російських окупантів тривала з початку вересня.
Раніше міський голова Олешок Євген Рищук натякнув, що ЗСУ готуються відновити контроль над містом.
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