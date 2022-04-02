Голови громад навідріз відмовилися працювати під прапорами окупантів.

Вже у перші дні війни війська РФ захопили низку містечок на Херсонщині. У них були плани повторити там кримський сценарій, але він зазнав нищівного краху.

Ситуацією у міста та області станом на 2 квітня поділився перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.

Після захоплення території області рашистам намагалися створити "атмосферу свята звільненого та щасливого населення". Для цього їм потрібна була організаційна та інформаційна підтримка обласної влади, місцевого самоврядування, представників великого бізнесу, лідерів громадської думки. Проте ця історія з тріском провалилася.

За словами Соболевського, обласна рада, яка за час війни прийняла публічне звернення про територіальну цілісність України та невизнання будь-яких референдумів про створення квазіреспубліки, та глави громад відмовилися працювати під прапорами загарбників та за їхніми законами.

"Багато найбільших підприємств відкрили свої склади для гумпотреб населення замість того, щоб будувати економічні мережі з Кримом", – розповів посадовець.

Після провалу своєї початкової тактики росіяни вдалися до іншої; "вони перейшли до системної, масштабної обробки області зсередини, причому діють системно, масштабно". Зокрема, заблокували всі можливості постачання гуманітарних вантажів, зокрема, медикаментів, також – централізованої евакуації населення.

Також він додав, що на Херсонщині окупанти не знімають прапорів на меріях, але в кожній великій громаді приставили до голів та мерів своїх "глядачів", з якими місцева влада зобов'язана узгоджувати всі свої ключові рішення.

Водночас відбувається системне зачищення найактивніших та патріотично налаштованих громадян. Активістів та журналістів викрадають, намагаються залякати, зламати. Доля багатьох затриманих військовими РФ невідома.

"Сьогодні орки хочуть сформувати лояльне до них ставлення та громадську думку. Не ведіться. Це озброєні загарбники, які прийшли до нас вбивати, грабувати, перетворити нас на таких самих рабів системи, частиною якої вони самі є", – закликав місцевих заступник голови облради.

Раніше УНІАН розповідав про химерні спроби окупантів ввести в обіг рублі на Херсонщині. Зокрема в окупованому Генічеську місцевим виплачують 10 000 рублів "допомоги". Втім, весь рух рубля закінчується у "мінял", у яких люди відразу міняють рублі на гривні.

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