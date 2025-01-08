Через перевагу ворога в чисельності та озброєнні ситуація в Донецькій області стала критичною.

Україна втратила Курахове Донецької області через перевагу ворога в чисельності та озброєнні. Про це в етері "Ранок.LIVE" заявив офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

"Курахове ми втратили, це факт... Коли у вас є ворог, який дуже сильно переважає чисельністю і кількістю озброєння, за можливостями, коли у вас над головами летять 500-кілограмові КАБи, дуже важко утримувати позицію... Проблема полякає в тому, що наше командування не визначило рубежі оборони на Донеччині", - заявив Крамаров.

Він додав, що Україна тримала стратегічні позиції в Донецькому регіоні протягом 10 років, однак через перевагу ворога в чисельності та озброєнні ситуація в області стала критичною.

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"Де для нас є той рубіж оборони в Донецькій області, на який ми можемо відійти нашими компактними силами, звичайно, менше ворога, і на якому ми знову зможемо дуже багато і довго оборонятись? І це питання більше до командування, ніж до тих хлопців, які знаходяться безпосередньо на лінії

Бої за Курахове

Російські окупаційні війська тижнями намагалися захопити Курахове Донецької області. Днями роспропагадна поширювала інформацію про те, що місто окуповане.

Водночас речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявляв, що ситуація в місті важка, і значна його частина зруйнована ворогом.

Росіяни майже повністю окупували Курахове Донецької області, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

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