Майже все місто Курахове окуповане / колаж УНІАН, фото 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, кадр з відео

Росіяни майже повністю окупували Курахове Донецької області. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState

Зазначається, що станом на кінець доби 6 січня у межах Курахового на околицях ТЕС була певна кількість спостережних пунктів. При цьому глобально це вже не впливає на контроль над цим містом.

"Майже все Курахове окуповано ворогом і його утримання силами кількох СПшок – виключно політична задача. Місто стало місцем розквартирування і скупчення особового складу для подальших дій ворог на Дачне і південніше. Ба більше, кацапи вже перекидають частину підрозділів на іншу ділянку біля Мирнограду, де очікується нарощення кількості атак ворога", – йдеться у повідомленні. 

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Аналітики наголошують, що контроль над Кураховим дає окупаційним військам РФ багато переваг для розвитку наступу на захід. Водночас перебування там Сил оборони – "лише додаткову складність підрозділам, які в тому районі".

"Стрімка втрата центральної частини дуже важко вплинула на мораль підрозділу, який там, а повідомлення речників про "контроль над містом" ще більше їх деморалізує. Адже подальші дії випливають не з площини реалій поля боя, а з позиції утримати "ту стіну" чи "той город з картоплею"", – додали в DeepState. 

DeepState

Бої за Курахове

Російські окупаційні війська тижнями намагалися захопити Курахове Донецької області. Днями роспропагадна поширювала інформацію про те, що місто окуповане. 

Водночас речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявляв, що ситуація в місті важка, і значна його частина зруйнована ворогом. 

"Українські війська тримаються в західній частині міста, на його околиці. Також тримають Курахівську теплоелектростанцію, що знаходиться в місті", – пояснював він.

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