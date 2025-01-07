Росіяни майже повністю окупували Курахове Донецької області. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.
Зазначається, що станом на кінець доби 6 січня у межах Курахового на околицях ТЕС була певна кількість спостережних пунктів. При цьому глобально це вже не впливає на контроль над цим містом.
"Майже все Курахове окуповано ворогом і його утримання силами кількох СПшок – виключно політична задача. Місто стало місцем розквартирування і скупчення особового складу для подальших дій ворог на Дачне і південніше. Ба більше, кацапи вже перекидають частину підрозділів на іншу ділянку біля Мирнограду, де очікується нарощення кількості атак ворога", – йдеться у повідомленні.
Аналітики наголошують, що контроль над Кураховим дає окупаційним військам РФ багато переваг для розвитку наступу на захід. Водночас перебування там Сил оборони – "лише додаткову складність підрозділам, які в тому районі".
"Стрімка втрата центральної частини дуже важко вплинула на мораль підрозділу, який там, а повідомлення речників про "контроль над містом" ще більше їх деморалізує. Адже подальші дії випливають не з площини реалій поля боя, а з позиції утримати "ту стіну" чи "той город з картоплею"", – додали в DeepState.
Бої за Курахове
Російські окупаційні війська тижнями намагалися захопити Курахове Донецької області. Днями роспропагадна поширювала інформацію про те, що місто окуповане.
Водночас речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявляв, що ситуація в місті важка, і значна його частина зруйнована ворогом.
"Українські війська тримаються в західній частині міста, на його околиці. Також тримають Курахівську теплоелектростанцію, що знаходиться в місті", – пояснював він.