Контроль над Кураховим дасть окупаційним військам РФ багато переваг для розвитку наступу на захід.

Росіяни майже повністю окупували Курахове Донецької області. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

Зазначається, що станом на кінець доби 6 січня у межах Курахового на околицях ТЕС була певна кількість спостережних пунктів. При цьому глобально це вже не впливає на контроль над цим містом.

"Майже все Курахове окуповано ворогом і його утримання силами кількох СПшок – виключно політична задача. Місто стало місцем розквартирування і скупчення особового складу для подальших дій ворог на Дачне і південніше. Ба більше, кацапи вже перекидають частину підрозділів на іншу ділянку біля Мирнограду, де очікується нарощення кількості атак ворога", – йдеться у повідомленні.

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Аналітики наголошують, що контроль над Кураховим дає окупаційним військам РФ багато переваг для розвитку наступу на захід. Водночас перебування там Сил оборони – "лише додаткову складність підрозділам, які в тому районі".

"Стрімка втрата центральної частини дуже важко вплинула на мораль підрозділу, який там, а повідомлення речників про "контроль над містом" ще більше їх деморалізує. Адже подальші дії випливають не з площини реалій поля боя, а з позиції утримати "ту стіну" чи "той город з картоплею"", – додали в DeepState.

Бої за Курахове

Російські окупаційні війська тижнями намагалися захопити Курахове Донецької області. Днями роспропагадна поширювала інформацію про те, що місто окуповане.

Водночас речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявляв, що ситуація в місті важка, і значна його частина зруйнована ворогом.

"Українські війська тримаються в західній частині міста, на його околиці. Також тримають Курахівську теплоелектростанцію, що знаходиться в місті", – пояснював він.

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