Зранку гаряче на Курахівському напрямку, де відбувалося 7 бойових зіткнень, тривають бої поблизу Красногорівки й Уманського.

Ворог активізувався на Торецькому напрямку, інформує Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні щодо ситуації з російським вторгненням станом на 10.30.

"Сьогодні триває бойове зіткнення поблизу Курдюмівки. Втрат наших позицій не допущено, ситуація під контролем", - зазначає Генштаб.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили дві штурмові дії російських загарбників біля населеного пункту Сокіл. Від початку поточної доби втрати окупантів становлять уже 77 осіб убитими й пораненими. Крім іншого, ворог позбувся двох танків і чотирьох бойових бронемашин.

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Вчорашня активність росіян на цьому напрямку призвела до втрати 264 осіб, з них 124 – безповоротні. Знищено один танк, шість ББМ, засіб РЕБ, два авто й міномет противника. Пошкоджено два танки і чотири бойові броньовані машини.

На Курахівському напрямку сьогодні відбувалося сім бойових зіткнень. Відбито п’ять ворожих атак у районах Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Ситуація під контролем Сил оборони. Надалі тривають бої поблизу Красногорівки й Уманського.

На Времівському напрямку триває бій у районі населеного пункту Старомайорське, а на Оріхівському напрямку – поблизу Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку, на плацдармі на лівому березі річки Дніпро, відбито атаку ворога в районі Олешківських Пісків.

На Куп’янському напрямку з початку доби наші захисники успішно відбили атаку російських загарбників у районі Степової Новоселівки. Триває бій поблизу Петропавлівки.

Учора окупанти втратили на Куп’янському напрямку 108 осіб вбитими та пораненими. Серед іншого, знищено танк, склад боєприпасів та наземний дрон окупантів.

На Лиманському напрямку триває бойове зіткнення в Серебрянському лісі.

На Харківському напрямку відбито одну атаку російських окупантів від Мурома на Старицю. Втрат позицій не допущено. Ворог перекидає на цей напрямок додаткові резерви з інших ділянок. Наші війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 155 осіб, із них 64 – безповоротні, та 49 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищено одну артилерійську систему, 16 автомобілів, три одиниці спецтехніки. Пошкоджено – один танк, одну РСЗВ, сім артсистем та чотири автомобілі противника. Крім того, уражено дев’ять бліндажів та три склади боєприпасів.

На Сіверському напрямку ворог здійснив уже шість спроб прорвати наші оборонні рубежі. Українські воїни вмілими діями відбили атаку росіян у районі Білогорівки. Триває відбиття п’яти штурмових дій противника поблизу Роздолівки.

На Краматорському напрямку від початку доби наші підрозділи стали на заваді трьом атакам противника. У районі Кліщіївки штурм уже відбито. Тривають бої на локаціях мікрорайон Новий та Калинівка.

Як повідомляється, сьогодні станом на цей час відбулося загалом 28 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

"Сили оборони України продовжують ведення оборонної операції та зосереджують основні зусилля в Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах", - зазначає Генштаб.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень.

Російський агресор учора завдав по позиціях наших військ та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, 58 авіаударів (зокрема із застосуванням 94 КАБів), понад 3 тисячі обстрілів, в тому числі 127 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та два інші важливі об’єкти противника.

Втрати РФ - актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1160 осіб. Також ворог втратив 10 танків, 22 бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, одну РСЗВ, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 53 автомобілі та 11 одиниць спеціальної техніки.

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