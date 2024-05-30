ЗСУ відбивають атаки ворога, завдаючи йому втрат / фото 14 ОМБр Романа Великого

Сили оборони продовжують стримувати ворога на всій лінії фронту й протягом минулої доби ліквідували чи поранили 1160 російських окупантів, повідомляє Генштаб.

Загалом же, втрати ворога в живій силі становлять 506 260 військових. Крім того, російські окупанти продовжують активно втрачати військову техніку на полі бою, зокрема: 

  • танків ‒ 7710 (+10);
  • бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22);
  • артилерійських систем –  13101 (+35);
  • РСЗВ – 1088 (+1);
  • засоби ППО ‒ 815 (+0);
  • літаків / aircraft – 357 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22);
  • крилаті ракети ‒ 2222;
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17849 (+53);
  • спеціальна техніка ‒ 2153 (+11). 
ЗСУ впевнено йдуть до нового рекорду: в Генштабі оновили дані про втрати окупантів

Російсько-українська війна триває: важливі новини

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни, Російська Федерація намагається маніпулювати темою обміну військовополонених і хоче таким чином дестабілізувати ситуації в Україні.

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Крім того, РФ продовжує завдавати масовані удари по Україні. Цієї ночі окупанти вдарили 8 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині. Також, вони били 11 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС і 32 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

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