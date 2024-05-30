ЗСУ впевнено йдуть до нового рекорду: в Генштабі оновили дані про втрати окупантів

Зокрема, було знищено 35 артилерійських систем росіян та 1 РСЗВ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на всій лінії фронту й протягом минулої доби ліквідували чи поранили 1160 російських окупантів, повідомляє Генштаб.

Загалом же, втрати ворога в живій силі становлять 506 260 військових. Крім того, російські окупанти продовжують активно втрачати військову техніку на полі бою, зокрема:

танків ‒ 7710 (+10);

бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22);

артилерійських систем – 13101 (+35);

РСЗВ – 1088 (+1);

засоби ППО ‒ 815 (+0);

літаків / aircraft – 357 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22);

крилаті ракети ‒ 2222;

кораблі /катери ‒ 27 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17849 (+53);

спеціальна техніка ‒ 2153 (+11).

Російсько-українська війна триває: важливі новини

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни, Російська Федерація намагається маніпулювати темою обміну військовополонених і хоче таким чином дестабілізувати ситуації в Україні.

Відео дня

Крім того, РФ продовжує завдавати масовані удари по Україні. Цієї ночі окупанти вдарили 8 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині. Також, вони били 11 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС і 32 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

Вас також можуть зацікавити новини: