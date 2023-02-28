Окупанти продовжують атакувати позиції українських військ на Бахмутському напрямку, Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських військ на Бахмутському напрямку, Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти обстріляли населені пункти Тимоновичі і Берилівка Чернігівської області; Старикове, Бруски, Бувалине, Кружок, Манухівка, Атинське, Порозок Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Зазначається, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Кремінна, Діброва та Білогорівка Луганської області. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Лиман Перший, Гряниківка, Курилівка, Кислівка і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Невське, Червонопопівка і Діброва - Луганської та Спірне і Роздолівка на Донеччині.

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Водночас, як поінформували в Генштабі, на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Залізне, Озарянівка, Майорськ, Південне та Нью-Йорк.

Крім того, на Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних наступів в напрямку Кам’янки, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Невельське, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар.

"На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новопіль Донецької області; Комишуваха, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 25 населених пунктів Херсонської області, зокрема, Гаврилівка, Качкарівка, Веселе, Тягинка, Інженерне, Антонівка, Берегове та Херсон", - мовиться у зведенні.

Війна в Україні: останні новини

Минулої доби українські захисники відбили понад 60 атак противника на п'яти напрямках. Противник завдав 8 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Триває битва за Донбас та бої на півдні країни. Вчора українські військові знищили три артустановки і два "Гради", із яких російські окупанти обстрілювали Херсонську область.

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