Українські захисники результативно відпрацювали по трьох спостережних пунктах ворога на лівому березі, підсмажили з десяток окупантів.

Українські військові знищили три артустановки і два "Гради", із яких російські окупанти обстрілювали Херсонську область.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", ракетно-артилерійські підрозділи продовжували контрбатарейну боротьбу з окупантами.

"Вкоротили віку щонайменше 10 рашистам, знищили черговий міномет, дві реактивні системи залпового вогню "Град" і три артустановки, з яких обстрілювали Херсонщину. Результативно відпрацьовано по трьох спостережних пунктах ворога на лівому березі", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, авіація ЗСУ сьогодні завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ. А підрозділи ракетних військ і артилерії знищили пункт управління, уразили один район зосередження живої сили противника й позицію протиповітряної оборони.

Також у Генштабі розповіли, що в Олешках і Скадовську Херсонської області російські військові готуються до втечі на територію тимчасово окупованого Криму. Вони бояться, що ЗСУ звільнять Херсонщину. Зокрема, з 21 лютого зафіксовано виїзд колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі. А 24 лютого окупанти оголосили про так звану евакуацію всіх охочих.

Утім, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що говорити про підготовку до нового "жесту доброї волі" з боку ворога поки зарано, оскільки ознак цього немає. За його словами, те, що підрозділи російських окупаційних військ певною мірою зменшили свою присутність на лівому березі Херсонської області, свідчить про їхнє бажання мінімізувати свої втрати.

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