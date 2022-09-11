Вранці Вознесенск атакували авіацією, випустивши 3 крилаті ракети Х-555, які влучили в елеватор із запасами пшениці.

Ракети по Вознесенському і Миколаївському районах Миколаївської області вночі були випущені окупантами з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

"Вночі ракетами наземного базування "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму нанесені удари по Вознесенському і Миколаївському районах. Силами протиповітряної оборони 2 ракети знищені в повітрі", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що одна з ракет влучила в п'ятиповерховий будинок в Миколаєві, пошкодження отримали та кілька навколишніх житлових будинків. Постраждали 9 цивільних осіб, 3 з них госпіталізовані.

Крім того, ближче до ранку, з напрямку Азовського моря ворожою стратегічною авіацією атакована Березнегуватська громада. 2 крилаті ракети Х-22 потрапили в приватний сектор. Зруйновано 2 житлових будинки. Постраждало 5 осіб.

Вранці Миколаївська область знову зазнала ракетної атаки.

"Стратегічною авіацією ворог направив по Вознесенську 3 крилаті ракети Х-555, які потрапили в елеватор із запасами пшениці. Виниклу пожежу оперативно загашено вогнеборцями. Постраждалих немає", - інформує командування.

Удар по Миколаєву:

У ніч на 11 вересня російські окупанти здійснили потужні обстріли Миколаєва, поранено дев'ять осіб. В результаті нічних обстрілів з боку росіян в місті пошкоджені житлові будинки.

"За попередніми даними, 9 осіб отримали поранення різного ступеня, четверо з них досі перебувають у лікарні", - повідомив міський голова.

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