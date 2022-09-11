Внаслідок потужних нічних обстрілів пошкоджено житлові будинки.

Вночі російські окупанти здійснили потужні обстріли Миколаєва, поранено дев'ятеро людей.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Внаслідок потужних нічних обстрілів з боку росіян у місті пошкоджено житлові будинки.

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"За попередніми даними, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них досі перебувають у лікарні", - повідомив міський голова.

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі росіяни вдарили ракетою по житловому кварталу в центрі Дніпра. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Внаслідок ракетного удару по Дніпру, поранено чоловіка. Він госпіталізований у важкому стані.

Також вночі окупанти накрили "Градами" Нікополь. До міста прилетіло понад 35 ворожих снарядів, троє людей зазнали поранень. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади, амбулаторію та інші об'єкти.

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