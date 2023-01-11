Наразі в Мелітополі приїжджих російських військових більше, ніж цивільного населення.

Російські окупанти виселяють цивільне населення тимчасово окупованого Мелітополя зі своїх будинків та розселяють у них росіян.

Як заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафона, в місті майже всі порожні квартири та будинки вже зайняті, оскільки, за інформацією українських місцевих мешканців, наразі приїжджих російських військових в місті більше, ніж цивільного населення, яке залишилось.

"Навіть забирають не лише порожні квартири і будинки тих мешканців, які виїхали з тимчасово окупованої території, а просто навіть якщо їм потрібна якась квартира або будинок, вони просто приходять до цього приміщення і говорять, що "у вас є одна доба виїхати з цієї квартири або будинку", - сказав Федоров.

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Війна в Україні - ситуація в Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, з початку січня окупанти розпочали нову хвилю терору проти цивільного населення у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що вночі 8 січня у Мелітополі було знищено базу окупантів та техніку противника.

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