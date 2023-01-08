У Мелітополі почалось активне пересування росіян.

У ніч на 8 січня прогриміли вибухи на військовій базі російських військ у районі заводу Гідромаш окупованого Мелітополя. За словами місцевих, боєприпаси детонували понад годину.

Про це розповів мер міста Іван Федоров. "Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, вибухова хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці", - заявив він.

Як пише "РІА-Мелітополь", після прильотів окупанти негайно вигнали з території підприємства деяку техніку, містом почалось активне пересування росіян.

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Війна в Україні - ситуація в Мелітополі

У грудні російські окупанти почали стягувати додаткові сили до міста. Мер міста Іван Федоров 12 грудня повідомляв про прибуття в район "кадирівців", які повинні були взяти під контроль "блокпости" і контролювати поведінку "мобіків".

23 грудня прогриміла нова "бавовна" у штабі бойовиків Кадирова в Мелітополі.

ЗСУ ледь не щодня б'ють по логістиці загарбників у Запорізькій області, удари покликані паралізувати рух окупантів і їхній оборонний потенціал.

31 грудня ЗСУ вдарили по скупченню російських окупантів в районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак. Втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 110 740 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

На війні було, в тому числі ліквідовано гонщика білої Лади, корупціонера з міністерства Шойгу, воєнного злочинця, який брав участь ще в боях за Дебальцеве.

Деякі окупанти вже навчилися ховатися від українських дронів, вдаючи мертвих на полі бою.

Крім того, в Донецьку під обстріл під час гулянки потрапив колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.

У новорічну ніч ЗСУ вдарили по базі мобілізованих у Макіївці. Втрати, за різними даними, становлять від сотні до кількох сотень російських окупантів.

Днями стало відомо про ліквідацію російського "термінатора".

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