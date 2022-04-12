Окупанти вдаються до нелюдських звірств в Україні, вони ґвалтують жінок та вбивають їхніх чоловіків.

Продовжують розкриватися жахливі факти про зґвалтування російськими окупантами українських жінок. Про такі кричущі випадки розповіла омбудсмен України Людмила Денісова.

У коментарі NYT вона зазначила, що зафіксувала жахливі випадки сексуального насильства з боку російських військ у Бучі та інших містах. Так, групу жінок і дівчат у передмісті Києва тримали у підвалі будинку протягом 25 днів. За її словами, дев'ять із них зараз вагітні.

Вона припустила, що окупанти вдаються до насильства з помсти за український опір, також російські солдати використовують зґвалтування як зброю війни проти жінок в Україні.

Крім того, журналісти видання BBC вислухали свідчення з перших вуст і знайшли докази зґвалтування українських жінок військовими-окупантами.

У тихому сільському районі за 70 км на захід від Києва ЗМІ поговорили з 50-річною Анною (ім'я змінено). Вона розповіла, що 7 березня була вдома з чоловіком, коли увірвався окупант. Погрожуючи зброєю, він наказав жінці роздягнутися й зґвалтував її.

"Поки він мене ґвалтував, увійшли ще четверо солдатів. Я думала, що це кінець. Але вони його забрали. Більше я його не бачила", - сказала вона.

Анна повернулася додому й знайшла свого чоловіка пораненим у живіт.

"Він намагався бігти за мною, щоб врятувати мене, але в нього влучили кулі", — сказала вона й додала, що чоловіка не могли відвезти до лікарні через бої, а через два дні він помер від отриманих травм.

Анна не переставала плакати, розповідаючи свою історію. Вона показала, де вона та її сусіди поховали свого чоловіка на задньому дворі будинку. На вершині могили стоїть високий дерев’яний хрест. Жінка розповіла, що контактує з місцевою лікарнею та отримує психологічну підтримку.

Дорогою від будинку Анни журналісти почули ще одну страшну історію.

Місцеву жінку зґвалтували та вбили, а сусіди кажуть, що це зробив той самий чоловік, який зґвалтував Анну. Жінці було 40 років. Її вивели з дому й тримали в спальні сусіднього будинку, на матраці та ковдрах є великі плями крові. Нещасну зґвалтували й перерізали горло, її поховали в саду будинку.

Через день після візиту журналістів поліція ексгумувала її тіло для розслідування справи. Тіло знайшли без одягу, з глибоким, довгим розрізом поперек шиї.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів про ще одну справу, яку вони розслідують у селі за 50 км на захід від Києва. Сім’я з трьох осіб – подружжя років тридцяти та їхня маленька дитина – жила в будинку на краю села.

"9 березня кілька солдатів російської армії увірвалися до будинку. Чоловік намагався захистити дружину та дитину. Тому вони розстріляли його у дворі", – Нєбитов.

"Після цього двоє військових неодноразово ґвалтували дружину. Вони йшли, а потім поверталися. Тричі поверталися, щоб зґвалтувати її. Погрожували, що якщо вона буде чинити опір, вони зроблять зле її маленькому хлопчику. Щоб захистити свою дитину, вона не чинила опору", - додав начальник поліції Київщини.

Коли окупанти йшли, вони спалили будинок й розстріляли собак родини. Жінка разом із сином втекла, а потім звернулася до поліції.

Раніше 33-річна українка Наталія (ім'я несправжнє) розповіла, що її кілька годин ґвалтували п'яні російські окупанти. Крім того, вони застрелили її чоловіка у дворі їхнього будинку в Київській області.

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