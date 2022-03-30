За словами жінки, окупанти були дуже п'яні, вони ледь стояли на ногах.

33-річна українка Наталія (ім'я несправжнє) розповіла, що її кілька годин ґвалтували п'яні російські окупанти.

Крім того, вони застрелили її чоловіка у дворі їхнього будинку в Київській області. Про це пише видання The Times.

Жінка згадує, що загарбники розбили її авто, щоб вона не втекла. А потім вночі застрелили її чоловіка, його тіло лежало біля воріт.

Весь цей час вдома був і 4-річний син Наталії, він ховався в котельні. Два окупанти змусили жінку роздягнутися і ґвалтували її по черзі, приставивши пістолет до її скроні. За її словами, вони були дуже п'яні. Коли нелюди заснули, постраждала втекла із сином, зараз вони перебувають у родичів у Тернополі.

Наталя досі не розповіла 4-річному синові про смерть батька, якого вона так і не поховала-село окуповане. Жінка зізнається, що не знає, як з усім цим далі жити.

"Тут на дитячому майданчику він підходить до людей і каже, що нам довелося покинути наш будинок, тому що була війна, і в будинку були бандити, а тато залишився. Він не знає, що його батько мертвий", - поділилася жінка, яка пережила жахи окупації.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедиктова розповіла про першу підозру російському окупанту за зґвалтування жінки в Київській області. Він оголошений в розшук і до суду подано клопотання про його затримання. У мережі з'явилася інформація про цього злочинця. Також показали фото російського командира Михайла Романова і його сім'ї. Саме він ґвалтував Наталію. Відомо, що його вже ліквідували ЗСУ.

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