Вона зауважує, що деякі збиті "Шахеди" мали маркування літерою "Ы", характерною для російської абетки.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк не виключає економії російськими окупантами ракет заради завдання потужних ударів в осінньо-зимовий період.

Говорячи про ракетоносії в Чорному морі в ефірі телемарафону, вона зазначила, що "цілком імовірно, що певний час ворог буде економити ракети для того, щоб готуватися до інших заходів та дій, більш потужних та масованих, які… можуть бути пов’язані з осінньо-зимовим періодом, де буде підключений опалювальний сезон".

На уточнення, чи лишається ціллю ворога українська припортова інфраструктура і чи існує нині загроза атак "Шахедами", речниця зауважила, що минулої доби не спостерігалося відповідної активності.

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"Але вона не виключена. Запаси цих баражуючих снарядів у ворога є. І приклад того, як атакували, наприклад, Криворіжжя минулої доби говорить про те, що обирати об’єкти атаки ворог може досить несподівано. Не обов’язково прив’язуючись конкретно до припортової або зернової інфраструктури. Хоча і ці напрямками залишаються в пріоритеті його дій", - зазначила вона.

На запитання щодо того, чи можна за уламками збитих "Шахедів" сказати, що це нові партії, і чи ці дрони були виготовлені в Росії, чи це іранські поставки, Гуменюк зауважила: "Ми бачили і маркування типових нових партій поставок з Ірану. Бачили також маркування, наприклад, літерою "Ы", характерною конкретно для російської абетки. Тобто це свідчення того, що це виготовлення вже місцевого рівня".

Якою буде зима в Україні - прогноз РНБО

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов висловив думку, що зимовий період в Україні буде складним через божевілля президента Росії Володимира Путіна.

За словами Данілова, "зима буде складною і непростою". Утім, відбувається максимальна підготовка до цього непростого і складного періоду. Секретар РНБО зауважив, що це питання неодноразово розглядалося на засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент України дав відповідні доручення і компетентні структури ведуть певну роботу.

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