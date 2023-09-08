Президент попередив про небезпеку і Сполучені Штати Америки.

Цієї зими президент РФ Путін буде залякувати світ ядерною зброєю, оскільки інших аргументів він не має. Про це заявив український президент Володимир Зеленський на зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"На мою думку, у Путіна залишається один крок - залякувати світ ядерною зброєю. Якщо усвідомлювати, що він залякуватиме весь Захід, не Україну, хоча страждає насамперед Україна й українці, але він буде. Він знайшов це крихке місце єдності західних партнерів", - сказав він.

Зеленський бачить небезпеку цього тиску і на Сполучені Штати, оскільки вони перебуватимуть у "крихкому електоральному часі". "Потрібно, щоб президент Байден не сумнівався, що світ сильніший за будь-яку зброю", - додав президент.

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Він вважає, що цієї зими слід очікувати спроб влаштувати Україні блекаути, а також на залякування ядерною зброєю. "Тому що більше ніяк аргументів агресії у Путіна немає. Він здувся, як людина і політик", - підкреслив президент.

Можливість блекауту в Україні

Як відомо, минулої осені та взимку Російська Федерація намагалася знищити енергетичну інфраструктуру України. У Міністерстві енергетики повідомляли, що пошкоджено половину енергосистеми, деякі об'єкти неможливо відновити.

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляли, що Україні не вдалося відновити і 2% від зруйнованої енергосистеми.

Енергетики кажуть, що ця зима може бути важчою, ніж попередня - відключення можливі навіть без нових обстрілів.

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