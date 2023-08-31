За добу відбулося понад 40 бойових зіткнень з ворогом.

Впродовж минулої доби російські окупанти здійснили спроби наступів одразу на кількох напрямках, однак зазнали невдач. Зокрема, за добу відбулося понад 40 бойових зіткнень з ворогом, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на Лиманському напрямку росіяни безуспішно намагалися наступати в районах Новоєгорівки та Білогорівки, на Бахмутському - в районах Кліщіївки та Курдюмівки, а на Запорізькому - в районі Вербового. Крім того, на Шахтарському напрямку українські захисники та захисниці успішно відбили атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області.

"На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області", - додали у Генштабі.

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Водночас російські терористичні війська не припиняють завдавати авіаційних ударів та здійснювати мінометні та артилерійські обстріли прифронтових та прикордонних населених пунктів Сумської, Харківської, Черніговської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

За даними Генштабу, українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Там сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Ситуація на фронті - останні оцінки

На думку експертів, південний напрямок може бути для росіян навіть важливішим за східний. Зокрема, російські окупанти на півдні можуть опинитися в оточенні, де українські війська триматимуть їх у виснаженні і без можливості підвозу боєприпасів. У такому випадку війська країни-агресора будуть змушені або спробувати втекти до тимчасово окупованого Криму, або здатися.

Як зазначав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, українці у своєму контрнаступі перевершують очікування союзників, відбиваючи все нові території у надскладних умовах.

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