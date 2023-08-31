Він наголосив, що зараз ще важливіше підтримувати Україну у її боротьбі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив хід українського контрнаступу, зазначивши, що українці перевершують очікування союзників, відбиваючи все нові території у цих складних умовах.

Як зазначив Столтенберг в інтерв’ю CNN, українці продовжують завойовувати позиції, відтісняючи росіян, прориваючись крізь добре захищені території, зокрема, мінні поля.

"Тому зараз ще важливіше підтримувати їх, адже ми знаємо, що ця боротьба є нелегкою для українців, але вони досягають успіхів", - зазначив Столтенберг

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Також він спростував критичні оцінки деяких західних союзників та експертів щодо повільного контрнаступу ЗСУ та зазначив, що між союзниками та Україною ведеться постійний діалог.

"Ми бачимо, що українці знову і знову перевершують очікування", - зазначив Столтенберг, нагадавши, що коли Росія вторглася в Україну минулого року, ніхто не очікував, що Україна протримається більше кількох днів.

"Але вони звільнили північ - Київ, схід - Харківську область, територію на півдні - Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів", - заявив генсек НАТО.

"Нам потрібно довіряти їм. Ми радимо, ми допомагаємо, ми підтримуємо, але врешті-решт українці мають бути тими хто приймає рішення", - підкреслив Столтенберг.

Контрнаступ України - останні оцінки

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що контрнаступ українських військ відбувається за затвердженим планом. Водночас він зазначив, що радикально ситуацію змінити може наявність у Збройних сил України сучасних винищувачів.

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують просуватися на південному напрямку. 22 серпня ЗСУ прорвалися в Роботине, яке було для них найбільшою перешкодою в просуванні в бік Токмака.

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