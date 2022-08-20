На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

На Харківському напрямку окупанти намагалися наступати в напрямку Харкова, ЗСУ відбили атаку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Чугуїв, Золочів, Питомник, Гусарівка, Соснівка, Руські Тишки, Коробочкине, Шестакове, Дуванка та Прудянка. Активно вів повітряну розвідку БпЛА. Завдав авіаційних ударів біля Леб’яжого та Залимана. Вів наступальні бої у районі Борщової, успіху не мав, відійшов", - йдеться у повідомленні.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. Із ствольної артилерії ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Білопілля та Краснопілля Сумської області. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання займаних районів та недопущення контрнаступу підрозділів Сил оборони, подекуди намагається покращити тактичне положення.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у п’ятницю вранці, 18 серпня, загарбники вдарили по трьох районах Харкова. За його даними, супротивники поцілили в житлову будівлю та інфраструктурний об’єкт.

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