Росіяни вчергове атакували українські міста.

У п’ятницю вранці в Харкові та Миколаєві пролунали вибухи.

Про це у Telegram заявили мери міст Ігор Терехов та Олександр Сєнкевич.

За словами миколаївського голови Сєнкевича, потужні вибухи пролунали в місті під час повітряної тривоги близько о 4:06 ранку.

Своєю чергою, міський голова Харкова Терехов повідомив про удари російських окупантів по трьом районам – Київський, Основ’янський і Немишлянський.

"В одному випадку маємо потрапляння у житлову будівлю, попередньо без постраждалих. Також є приліт по інфраструктурному об’єкту. Там пожежа", - написав він.

Війна в Україні: актуальні дані

Ввечері 18 серпня українські військові на сході відбили ворожі штурми та наступи на кількох напрямках. Окупанти отримали жорстку відсіч та відступили.

Окупанти провалили наступ на Бахмутському напрямку, на Авдіївському й Новопавлівському ворогу так і не вдалося покращити тактичне становище.

За даними Інституту вивчення війни та української розвідки, росіяни найближчим часом готують серію провокацій на Запорізькій АЕС, щоби звинуватити у ній Україну.

Тим часом, ввечері 18 серпня, на окупованих РФ українських територіях та в Бєлгородській області пролунали вибухи на військових об’єктах російських загарбників.

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