Українські захисники відбивають ворожі атаки та завдають значних втрат противнику у живій силі та техніці.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголошує, що російські загарбники намагаються наступати на усіх напрямках. Про це Залужний повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками кількаденної роботи у смузі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Лінія фронту залишається активною. Окупанти намагаються наступати на усіх напрямках. Попри тиск, наші воїни відбивають ворожі атаки та завдають значних втрат противнику у живій силі та техніці", - наголосив Залужний.

За його словами, було проведено продуктивну роботу із командирами бригад, які виконують завдання на Куп’янському напрямку.

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"Визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки, спроможностей, а також ухвалили рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів", - підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Він відзначає, що українські хлопці та дівчата стійко тримають оборону у надскладних умовах.

"Дякую кожній бригаді, усім, хто в бою за Україну", - підсумував Залужний.

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За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, російські військові не здатні провести операцію із захоплення значної території в Харківській області в найближчій перспективі.

Водночас, влада Російської Федерації має намір створити в Харківської області "буферну зону". У зв'язку з цим почастішали заклики до проведення великомасштабної наступальної операції з боку Бєлгородської області.

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