Окупанти намагаються прорватися до Курахового, точаться складні бої, - DeepState

В деякі райони було стягнуто багато підрозділів, які перебували поблизу.

Російська армія постійно намагається прорватися через позиції українських військових в напрямку Курахового. Останній тиждень для бійців Сил Оборони, зокрема 46-ї бригади, в районі населених пунктів Гостре та Георгіївка-Максимільянівка насичений складними боями.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, росіяни за допомогою великої кількості техніки та піхоти намагаються продовжувати розвивати свій успіх з Красногорівки в напрямку Гострого, пробують там закріпитися, але потрапляють під щільну роботу українських дронів та артилерії. Таким чином вони сподіваються обійти Георгіївку та Максимільянівку, де постійно зазначають невдач.

Крім того, проєкт пояснив, що активізація ворога в сторону Курахового останній тиждень посилилася разом з успіхом в районі населених пунктів Українськ-Желанне Перше-Невельське. Саме в ці райони останнім часом було стягнуто багато підрозділів, які перебували поблизу, щоб продовжити своє просування.

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"Не дивно, що цей напрямок атак відносять до Курахівського, адже просування ворога відбувається південніше саме в його сторону. Зараз йдуть спроби ворога повністю окупувати Желанне Перше та зачистити місто Українськ, при цьому триває накопичення та перегруповування сил для подальшого просування, зокрема, в напрямку Гірника. Куди буде далі рухатися ворог - покаже тільки час, адже, дуже часто, вони просто використовують можливості слабких місць, які дозволяють їм йти далі", - зазначили в DeepState.

Ситуація в Кураховому зараз

Як повідомляв УНІАН, пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенков заявив, що Курахове опинилося в зоні трьох точок наступу.

За його словами, оператори БПЛА щодня знищують росіян, які ховаються в посадках. "Перебігли якоюсь малою групою, спробували десь замаскуватися, засісти в якийсь бліндаж, але це укриття ми "накриваємо", - розповів Войтенков. При цьому додав, що в бригаді є вдосталь боєприпасів для того, щоб в росіян не було шансів сховатися, накопичуватися і далі знову просуватися.

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