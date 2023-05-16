Окрім наступальних дій щодо Бахмута, окупанти намагалися безуспішно просунутися у напрямку ще одного населеного пункту.

За добі українські захисники стримали понад 49 атак ворога на основних напрямках фронту: на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

У своїх невдалих спробах захопити Україну окупанти зосередили наступальні дії на Бахмуті та Мар'їнці. Подробиці розповів Генштаб ЗСУ зранку 16 травня.

За минулу добу окупанти майже не проводили наступальних дій в районі Лиманського напрямку, проте вдарили авіацією по селищу Спірне. Також з артилерії ворог вдарив по Макіївці та Білогорівці (Луганської області) та Верхньокам’янському та Спірному (Донецької області).

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Тривають "гарячі" сутички за місто Бахмут. Окрім наступальних дій щодо міста-фортеці, окупанти намагалися безуспішно просунутися у напрямку населеного пункту Іванівське. Від обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Олександро-Шультине, Північне, Залізне, Петрівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

Також Сили оборони відбили чисельні атаки біля Авдіївки та Мар’їнки. Перше місто росіяни "накрили" з авіації. Також обстрілів з артилерії зазнали Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ворог гатив по Красногорівці, Гострому, Георгіївці, Мар’їнці та Новомихайлівці Донецької області.

Українська авіація завдала нових ударів по ворогу

Нагадаємо, що за минулу добу авіація ЗСУ потужно атакувала ворога, реалізувавши 9 авіаударів. Нашим пілотам вдалося ліквідувати 6 безпілотників ворога.

Також ефективно по позиціях РФ в Україні відпрацювали артилеристи з ракетниками. Уражено 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, 4 артпідрозділів, 1 ЗРК, 5 станцій радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів.

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