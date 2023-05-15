В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусиллі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу відбулось 37 бойових зіткнень.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 37 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка", - йдеться у повідомленні.

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На Куп’янському напрямку, як зазначили в Генштабі, противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Водночас повідомляється, що на Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка та Білогорівка Луганської області і Верхньокам’янське та Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Дружба, Північне, Петрівка, Торецьк Донецької області.

Крім того, як мовиться у зведенні, на Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів, завдав авіаційних ударів по Авдіївці, обстріляв Степове, Ласточкине, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

"На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Вільне Поле Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області та Станіслав Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів Бурлацьке, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів та Кам’янське Запорізької області, а також місто Херсон", - поінформували в Генштабі ЗСУ.

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Як повідомляв УНІАН, ворог втратив понад роту особового складу у боях на Таврійському напрямку. Сили оборони на цьому напрямку також знищили та пошкодили 31 одиницю озброєння та військової техніки противника.

Зокрема, це 2 танки, 2 бронетранспортери, бойова машина піхоти, броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ), командно-штабна машина (КШМ), 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10", БпЛА "Zala", БпЛА "Supercum", засоби радіоелектронної боротьби "Поле-21" і "Силок-01", а також зенітний ракетний комплекс "Тор".

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