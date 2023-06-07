Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння росіяни заблокували всі можливі шляхи евакуації з селища після підриву Каховської ГЕС.

Окупанти не випустили місцевих з підтопленого внаслідок підриву Каховської ГЕС селища на Херсонщині.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, після підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС, мешканці селища Козачі Лагері (в Олешківській громаді), які опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупаційної так званої влади та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту.

Проте, російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення населеного пункту та заборонили евакуацію.

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У Генштабі наголошують, що Російська Федерація не переймається проблемами місцевого населення на захоплених територіях, здатна на будь-які злочини та масштабні руйнування.

Ще одне цьому підтвердження - у місті Гола Пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції.

Ситуація на Херсонщині - підтоплено понад 2000 будинків

Як повідомляв УНІАН, майже 2000 будинків на правобережжі Херсонщини пішли під воду після руйнування Каховської ГЕС. Це офіційні дані Херсонської ОВА. Водночас що відбувається на лівому, окупованому, березі Херсонщини - офіційної інформації немає, масштаб катастрофи можна оцінити лише з численних відео із соціальних мереж.

При цьому, колаборант Володимир Сальдо у відео-зверненні на фоні затопленої будівлі в Новій Каховці заявив, що такі міста, як Олешки та Нова Каховка – "живуть", що там працюють заправки і магазини, а люди можуть вільно пересуватися вулицями.

Однак херсонці прориваються на лівий берег на гумових човнах, щоб допомогти з евакуацією своїм знайомим-співвітчизникам.

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