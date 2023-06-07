Ситуація на тимчасово окупованій частині Херсонської області критична. Вода прибуває в Олешки. У місті майже не залишилося незатоплених вулиць.
Як повідомляє "Суспільне Херсон", незатопленими у місті залишаються кілька вулиць, але ситуація стрімко змінюється.
"Шляхів евакуації практично немає, окупаційна влада самоусунулась від цих обов’язків", - йдеться у повідомленні.
Також частково підтоплені або затоплені Кринки, Козачі Лагері, Підстепне, Піщанка, Праві і Ліві Солонці, Праві та Ліві Саги. Інформація про загиблих та поранених поки не надходила.
Підрив Каховської ГЕС
6 червня, російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через неконтрольований скид води є загроза затоплення низки населених пунктів.
Станом на 09:40 середи, 7 червня, люди на контрольованому росіянами лівому березі Дніпра все ще заблоковані на горищах та верхніх поверхах своїх будинків. Хтось намагається самотужки евакуюватися, хтось перечікує.