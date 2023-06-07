В Олешках майже не залишилося незатоплених вулиць.

Ситуація на тимчасово окупованій частині Херсонської області критична. Вода прибуває в Олешки. У місті майже не залишилося незатоплених вулиць.

Як повідомляє "Суспільне Херсон", незатопленими у місті залишаються кілька вулиць, але ситуація стрімко змінюється.

"Шляхів евакуації практично немає, окупаційна влада самоусунулась від цих обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Також частково підтоплені або затоплені Кринки, Козачі Лагері, Підстепне, Піщанка, Праві і Ліві Солонці, Праві та Ліві Саги. Інформація про загиблих та поранених поки не надходила.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня, російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через неконтрольований скид води є загроза затоплення низки населених пунктів.

Станом на 09:40 середи, 7 червня, люди на контрольованому росіянами лівому березі Дніпра все ще заблоковані на горищах та верхніх поверхах своїх будинків. Хтось намагається самотужки евакуюватися, хтось перечікує.

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