Ворог атакує майже на всіх напрямках. Найгарячішою точкою по всій лінії фронту залишається Покровський напрямок.

Упродовж дня російські окупанти нарощують інтенсивність атак, намагаються шукати шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 131.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook. Як зазначається, Харківщина продовжує потерпати від ракетно-бомбових ударів з території РФ. Так, пообіді, російські терористи завдали ураження трьома КАБами по селу Циркуни, внаслідок чого постраждало мирне населення. Ворог ударив дев’ятьма КАБами по Липцях, ще дві авіабомби скинув на Зелене. В районі Вовчанська впродовж дня точаться бої. Шість атак противника наші воїни відбили, ще п’ять – тривають.

Водночас, на Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім атак окупантів біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки.

Відео дня

"Успіху не мали 14 спроб противника просунутися в глибину нашої території в районах Невського, Макіївки, Торського, Греківки та Серебрянського лісу на Лиманському напрямку. Попередні втрати агресора на даному напрямку від початку доби склали: 90 окупантів вбитими та пораненими, знищено 5 бліндажів та один склад з боєприпасами. На Сіверському напрямку ворог 19 разів атакував українських захисників поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки. Наші воїни стійко тримають оборону та відбили 15 ворожих штурмів. Ще не завершилися чотири бойових зіткнення. За попередніми даними втрати загарбників тут складають 63 окупанти. Знищено два танки, шість бойових броньованих машин, самохідну артилерійську установку та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку, як поінформували в Генштабі, війська окупантів продовжують тиснути на позиції наших захисників поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського. Три штурмові дії українські оборонці відбили, два боєзіткнення ще продовжується. На напрямку Горлівка-Торецьк впродовж доби агресор за підтримки авіації 14 разів безуспішно атакував оборонні рубежі наших захисників.

В зведення мовиться, що найгарячішою точкою по всій лінії фронту залишається Покровський напрямок. Кількість ворожих штурмів за день тут зросла до 36. Підрозділи Сил оборони відбили 27 атак агресора, ще дев’ять бойових зіткнень – тривають.

"Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до 11, з яких дев’ять відбито та дві ще не завершилися. На Времівському напрямку окупаційні війська чотири рази намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Водяного. Два боєзіткнення ще тривають. На Придніпровському напрямку безуспішно завершилися п’ять штурмів російських загарбників в районі Кринок. Ситуація контрольована", - заявили в Генштабі.

Війна в Україні: новини

Командир 96-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади Дмитро розповів, що російські окупанти не перестають намагатися захопити на Лиманському напрямку населені пункти Ямполівка й Терни.

За словами захисника України, супротивники у зоні відповідальності його бригади вели досить активні дії, зокрема, під час однієї зі спроб наступати зазнали серйозних втрат й до цього часу оговтуються.

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