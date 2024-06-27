За даними НАТО і західних військових чиновників, у травні в середньому щодня в Україні гинули або отримували поранення понад 1000 російських солдатів.

За даними американських, британських та інших західних спецслужб, травень був особливо смертоносним місяцем для російської армії в Україні: у середньому понад 1000 її солдатів щодня отримували поранення або гинули.

Але, незважаючи на свої втрати, Росія набирає від 25 000 до 30 000 нових солдатів на місяць - приблизно стільки ж, скільки залишає поле бою, заявили американські офіційні особи. Це дозволило її армії продовжувати посилати хвилю за хвилею війська на українську оборону в надії розтрощити її і прорвати лінії траншей, пише The New York Times.

"Це стиль ведення війни, який російські солдати порівнюють із тим, що їх кидають у м'ясорубку, водночас командири, мабуть, не звертають уваги на той факт, що вони посилають солдатів піхоти вмирати", - зазначають автори.

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Часом цей підхід виявлявся ефективним, приносячи російській армії перемоги в Авдіївці та Бахмуті на сході України. Але українські та західні офіційні особи кажуть, що цієї весни ця тактика виявилася менш успішною, оскільки Росія намагалася захопити землі біля міста Харкова.

Американські офіційні особи заявили, що Росія досягла важливої мети президента Володимира Путіна, створивши буферну зону вздовж кордону, щоб ускладнити українцям можливість завдати удару по країні.

Однак, за словами західних чиновників, ця атака не загрожувала Харкову і в кінцевому підсумку була зупинена силами української оборони.

В інші часи втрати росіян різко зростали, особливо під час штурмів Авдіївки та Бахмута. Але штурми цих міст розтягнулися на кілька місяців. Наступ у травні як за межами Харкова, так і вздовж східного фронту супроводжувався більш інтенсивними періодами хвильових атак росіян. Аналітики британської військової розвідки заявили, що втрати Росії в травні, які, за їхніми оцінками, становлять у середньому 1200 осіб на день, були найвищими за всю війну.

Бойові дії минулого місяця знищили місто Вовчанськ, розташоване приблизно за 40 миль від Харкова, де українці та росіяни ведуть виснажливу битву за контроль.

Російські солдати заявили, що їхні підрозділи зазнають великих втрат. Деякі кажуть, що їхні лави скорочуються через дрони, кулеметний вогонь і артилерійські обстріли.

Використання Росією піхоти у хвильових атаках відображає одну з її переваг у війні: її населення набагато більше, ніж населення України, що дає їй більший резерв потенційних рекрутів.

Але втрати змусили Росію відносно швидко відправити новобранців в Україну, а це означає, що солдати, відправлені на фронт, погано навчені.

Відсутність структурованої підготовки і необхідність залучення нових рекрутів до бойових дій обмежили можливості Росії створювати більш боєздатні підрозділи. Це також збільшує кількість жертв. Характер сучасних воєн, що змінюється, також призвів до збільшення кількості жертв в останні місяці.

Повсюдне поширення дронів полегшило обом сторонам виявлення і націлювання сил противника. А міни і касетні боєприпаси роблять пересування відкритою місцевістю майже самогубним заняттям.

Відтоді, як Путін почав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, щонайменше 350 000 російських військовослужбовців було вбито або поранено, повідомив нещодавно міністр оборони Ллойд Дж. Остін. За британськими оцінками, кількість убитих і поранених росіян перевищила 500 000 осіб.

Оцінки США про втрати у війні ґрунтуються на супутникових знімках, перехопленнях повідомлень, повідомленнях репортерів у соціальних мережах і засобах масової інформації, а також офіційних повідомленнях з Росії та України. Але такі оцінки різняться навіть всередині уряду США.

У вересні 2022 року Росія провела часткову мобілізацію, внаслідок якої десятки тисяч молодих людей покинули країну. Але аналітики західної розвідки кажуть, що Росії не знадобиться проводити ще одну подібну мобілізацію або призов цього року.

Схоже, що Росія здатна продовжити свою нинішню кампанію, пропонуючи фінансові стимули новобранцям, залучаючи засуджених і залучаючи деяких російських найманців з Африки.

Але головне питання цього року полягатиме в тому, чи зможе нинішня стратегія Росії перевершити українську армію, яка знаходить свою оборонну основу. Зброя і боєприпаси з нового пакета допомоги США вартістю 60 мільярдів доларів нарешті досягають лінії фронту, і українським командирам більше не доводиться унормовувати патрони. Росія, як і раніше, перевершує Україну за озброєнням, але не так сильно.

Україна змінила свою позицію, будуючи укріплення і встановлюючи мінні поля, щоб уповільнити наступ Росії. Війна вигідна захисникам, і Україна зосереджується на утриманні своїх позицій, заявили американські офіційні особи. А нова буферна зона Росії на кордоні під Харковом може виявитися порожнім досягненням.

Україна все ще має можливість використовувати американську зброю більшої дальності для нанесення ударів по Росії через зміну політики адміністрації Байдена, яка дозволяє українським військовим використовувати американські ракети для нанесення ударів по військових цілях прямо за кордоном.

Американські офіційні особи заявили, що зміни починають впливати, виводячи з ладу російську артилерію та ускладнюючи Москві можливість нанесення ударів по Харкову.

"Але, незважаючи на всі успіхи України в Харкові, попереду на неї чекають ще більші проблеми. Найближчими тижнями офіційні особи США і Заходу очікують, що бойові дії знову перемістяться на схід і південь, оскільки Росія, схоже, як і раніше, готова витрачати сили для досягнення поступового успіху", - наголошується в матеріалі.

Війна в Україні - втрати РФ

Українські воїни продовжують "мінусувати" російських загарбників по всій лінії фронту. За останню добу було ліквідовано 1260 окупантів. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з орієнтовно склали 539 320 осіб. З них +1260 за добу.

На Запорізькому напрямку 38-та окрема мотострілецька бригада РФ зазнала 95% втрат особового складу. Про це повідомив партизанський рух "Атеш". Повідомляється, що агент руху з-поміж військовослужбовців 38-ї ОБрП РФ повідомив про те, що на Запорізькому напрямку дуже "жахлива ситуація".

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