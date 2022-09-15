Після контрнаступу ЗСУ настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО різко змінилися.

Росія не визнає власні паспорти, видані на території "ЛДНР". Їхніх власників не пропускають через кордон.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Як зазначають у розвідці, після контрнаступу українських Сил Оборони різко змінились настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО. Зростає невдоволення ходом проведення так званої "спеціальної операції" та діями російського уряду. Панує думка, що РФ здає інтереси "республік".

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"Ці настрої додатково посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території РФ. Принаймні тим, хто намагався виїхати із "ЛДНР" за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що "ви ніхто і звати вас ніяк", - зазначає ГУР.

Невдоволення зростає не лише серед мирного населення, а й серед окупантів. Особовому складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854) ЗС РФ обіцяють, що до 01.12.2022 має завершитись один із етапів "СВО". Після цього регулярні підрозділи ЗС РФ нібито виведуть з частини окупованих територій України. Начебто, ці території буде передано під контроль так званим "добровольчим батальйонам". Ймовірно, на зразок 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.

Як повідомляв УНІАН, російська окупаційна влада починає мобілізацію військовозобов'язаних на захопленому українському півострові Крим. З 19 вересня виїзд з Криму буде можливий тільки при наявності письмового дозволу військкомату.

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