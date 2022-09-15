Тривають потужні бої у Харківській, Херсонській, Донецькій та Луганській області.

Російські війська укріплюють оборону на ділянці фронту Сватове - Троїцьке - Кремінна.

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На Луганщині росіяни готуються до оборони, вже такої несподіванки, як у Харківській області, не буде. Вони стягують війська до Сватове, Троїцьке, зариваються і готуються до оборони", - сказав він.

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Зараз противник відчуває брак живої сили для формування резервів.

"Ситуація для росіян погіршилась. Вже відправляти війська немає куди, бо Ізюм вони не контролюють. Вони розуміють, що наступним після Лиману буде, наймовірніше, Сватове - Троїцьке - Кремінна, туди стягують все і будують захисні споруди", - зазначив Гайдай.

Тривають потужні бої у Харківській, Херсонській, Донецькій та Луганській області.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ в ході контрнаступу на Харківському напрямку звільнили вже близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території.

Всього лінія фронту розстягнулася на 2500 кілометрів, з них 1200 - активні бойові дії.

На Донецькому напрямку Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

В результаті контрнаступу на півдні захисники взяли під вогневий контроль майже всю Херсонську область. ЗСУ витісняють угруповання ворога шляхом точних ударів по логістичних шляхах, що забезпечують постачання противника боєприпасами і технікою.

У зв'язку з військовою поразкою під Харковом росіяни вже кілька днів прицільно б'ють по критичній інфраструктурі України. 14 вересня були атаковані гідротехнічні споруди в Дніпропетровській області. У Кривому Розі спостерігається підняття рівня місцевої річки, жителів кількох районів евакуюють.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 53 850 окупантів, знищено тисячі одиниць ворожої техніки.

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