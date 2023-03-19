Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок.

Російські окупанти обстріляли Херсонську область, постраждала одна людина.

Про це повідомила прес-служба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Після обіду російська артилерія вдарила по Білозерці. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок. З-під завалу власної оселі вдалося дістати жінку", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що постраждалу госпіталізувала бригада швидкої допомоги.

Обстріли Херсонщини

Російські загарбники регулярно обстрілюють Херсонську область. Так, 18 березня використали майже 270 снарядів під час обстрілу звільненої частини Херсонської області.

Зокрема, Херсон ворог обстріляв 5 разів - 17 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Крім того, окупанти постійно утискають цивільних українців на окупованих територіях. Вони погрожують виселити усіх місцевих без російських паспортів.

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