Внаслідок сьогоднішнього обстрілу окупантами Херсонщини одна людина загинула, двох поранено.
Про це у п'ятницю, 3 березня, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. "Поблизу села Томарине Бериславського району росіяни обстріляли тракториста. 33-річного постраждалого доставили до найближчого медзакладу військові. Однак лікарі не змогли нічого зробити, лише констатували смерть. Поранення, отримані через російський обстріл, виявилися надто тяжкими", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що ворог знову атакував село Козацьке Каховського району - двоє осіб дістали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу.
Ситуація в Херсонській області - зараз це варто знати
Росіяни вже не раз обстрілювали Херсонську область, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 березня, у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу уламок від снаряду травмував працівницю одного з підприємств. Постраждалу госпіталізували.
2 числа стало відомо, що у селі Козацьке Бериславського району загарбники скинули вибухівку на чергу за гуманітаркою, унаслідок атаки постраждали дев'ять осіб.