Унаслідок ворожого обстрілу загинув 33-річний тракторист.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу окупантами Херсонщини одна людина загинула, двох поранено.

Про це у п'ятницю, 3 березня, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. "Поблизу села Томарине Бериславського району росіяни обстріляли тракториста. 33-річного постраждалого доставили до найближчого медзакладу військові. Однак лікарі не змогли нічого зробити, лише констатували смерть. Поранення, отримані через російський обстріл, виявилися надто тяжкими", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що ворог знову атакував село Козацьке Каховського району - двоє осіб дістали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу.

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Ситуація в Херсонській області - зараз це варто знати

Росіяни вже не раз обстрілювали Херсонську область, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 березня, у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу уламок від снаряду травмував працівницю одного з підприємств. Постраждалу госпіталізували.

2 числа стало відомо, що у селі Козацьке Бериславського району загарбники скинули вибухівку на чергу за гуманітаркою, унаслідок атаки постраждали дев'ять осіб.

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