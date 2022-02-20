У штабі назвали це черговою провокацією.

Сьогодні ввечері російсько-окупаційні війська обстріляли Луганськ з важкого озброєння.

Про це повідомляють у штабі ООС.

"Близько 21:00 російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська", - йдеться у повідомленні.

У штабі відзначають, що бойовики підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів за відсутності агресивних дій з боку української армії.

Читайте такожОкупанти готують нові провокації з обстрілами населених пунктів на Донеччині – розвідка"Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації", - повідомили у штабі.

В ООС підкреслили, що їх підрозділи неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права.

"Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна - окупант", - йдеться у повідомленні.

Загострення на Донбасі

18 лютого ватажки "ЛДНР" оголосили евакуацію жінок і дітей до Росії. Пізніше стало відомо, що ролики терористів пасічника і Пушилін записали за кілька днів до ескалації ситуації.

Увечері того ж дня американський президент Джо Байден заявив, що впевнений у тому, що Путін вже прийняв рішення про вторгнення в Україну найближчими днями або тижнями.

У свою чергу бойовики звинуватили ЗСУ в провокаціях і обстрілах окупованих територій. Секретар РНБО Олексій Данилов закликав не вірити російським найманцям і в черговий раз підкреслив, що Україна не збирається наступати на окуповані території.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну ближчим часом.