Він знаходиться у Яворівському районі.

Російські окупанти вчергове обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

"Дякую ППО за роботу! Знову обстріляний об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею", - зазначив він.

Козицький уточнив, що більше інформації повідомить зранку. Також очільник ОВА закликав громадян не ігорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повідомляв УНІАН, після опівночі 17 травня у Львові та області пролунали вибухи. Пізніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає.

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