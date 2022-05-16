Внаслідок обстрілу лікарні у Сєвєродонецьку загинуло двоє та було поранено 9 людей, у тому числі одна дитина.

Вночі російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Лисичанськ, наслідки обстрілів уточнюються.

Про це йдеться у переданому журналістам зведенні Луганської обласної військової адміністрації станом на 8:00.

"Луганщина: масовані обстріли Сєвєродонецька. Із артилерії та систем залпового вогню також атаковані Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівка, Білогорівка", - йдеться у зведенні.

В результаті обстрілу сєвєродонецької лікарні загинуло двоє та було поранено 9 людей, у тому числі одна дитина.

"Нічні обстріли Сєвєродонецька та Лисичанська. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється", - додали в ОВА.

Нагадаємо, за останніми даними, під українським контролем перебувають близько 10% території Луганщини.

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