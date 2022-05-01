Він наголосив, що Збройні сили України відповідають на всі удари загарбників, і будуть відповідати, поки окупанти не залишать нашу землю.

Російські окупанти підтягують сили на Південь України, щоб спробувати атакувати міста на Дніпропетровщині.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні наприкінці 67-го дня повномасштабної війни.

"Сьогодні російські війська продовжили нанесення ударів по території нашої держави. Те, що вони обирають за мішені, вкотре доводить, що війна проти України для російської армії - це війна на винищення. Били по складах агропідприємств, зруйнували склад із зерном, обстріляли також і склад із добривами, продовжили бити по житлових кварталах на Харківщині, на Донбасі тощо. Підтягують сили на Південь країни, щоб пробувати атакувати наші міста і громади на Дніпропетровщині, що може бути стратегічним успіхом Росії в цій війні", - сказав президент.

Він наголосив, що Збройні сили України відповідають на всі удари загарбників, і будуть відповідати, поки окупанти не залишать нашу землю.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ вдарила по Дніпропетровській області, вже з'явилися подробиці нового "прильоту".

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