Небезпечні предмети у водія вилучили.

Поблизу Дніпра на блокпості при перевірці машини нацгвардійці затримали чоловіка. Він намагався провезти гранати та набої.

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

Інцидент трапився учора, 28 квітня. Військові Національної гвардії проводили перевірку автомобілей на одному з блокпостів поблизу міста Дніпро. У машині Mercedes-Benz Vito знайшли військову сумку.

У сумці водій намагався провезти набої 5.45 мм до АК-74 в кількості 60 штук і дві бойові гранати із запалами. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Небезпечні предмети вилучили, а водія транспортного засобу затримали.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Дніпропетровщині окупанти "демілітаризували" покинуту промзону. Російські ракети поцілили у завод у Синельниківському районі, який вже давно не працює.

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