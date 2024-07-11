Окупанти планували прорив на Харківщині, але потрапили у вогневі мішки, - Жорін

У смузі відповідальності Третьої штурмової ситуація контрольована.

Окупанти планували зробити прорив в районі Борової Харківської області. Втім, їхній задум провалився.

Про це повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, на цій ділянці ворог планував просунутись вперед, проте навіть 1 метр землі забрати не зміг. Наразі в смузі відповідальності бригади ситуація контрольована.

"Плани просування РФ були збиті за рахунок створення вогневих мішків, в яких п*дорів затягували і знищували - в основному за допомогою дронів та зачистки піхотою", - зазначив Жорін.

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За його словами, зараз ворог продовжує спроби проводити тут локальні штурмові дії, але основний його потенціал в смузі відповідальності бригади поки що збито.

Війна в Україні - ситуація у прикордонних областях

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хотів скористатися тим, що американський Конгрес понад півроку не міг схвалити нову допомогу Україні, та захопити Харків.

Зеленський зауважив, що російські окупанти щодня б'ють по мешканцях Харкова, оскільки "хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти". За його словами, для Путіна це ціль.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про дії ворога у прикордонні, зокрема в Сумській та Харківській областях. Водночас, додав він, багато населених пунктів знаходяться безпосередньо на лінії кордону і перебування українських сил там ускладнюється діями ворога, тому наші позиції можуть знаходиться на певній віддаленості від кордону.

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