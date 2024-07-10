Під час нового наступу РФ в Харківській області диктатор втратив дуже багато людей, поділився президент України.

Російський диктатор Володимир Путін хотів скористатися тим, що американський Конгрес понад пів року не міг схвалити нову допомогу Україні, та захопити Харків.

Росіяни кожного дня б'ють по мешканцях Харкова, оскільки "хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти", розповів президент України Володимир Зеленський у Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана. За словами українського лідера, для Путіна це ціль.

"…в нього була ця інформація. Він хотів використати цю паузу у понад пів року у Конгресі з цим рішенням (надати допомогу Україні, - Ред.), тому він хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйона зараз. Дуже близько до кордону…", - сказав лідер нашої країни.

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Зеленський додав, що під час нового наступу РФ в Харківській області Київ втратив деякі селища, які знаходяться уздовж кордону, але зміг забрати й зберегти жителів. "Ви бачили, йому (Путіну, - Ред.) не важливо кого вбити - солдата, людину, цивільного. Тому ми забрали людей із цих селищ і в нього не було успіху. Дякувати Богу, допомога та звісно наші солдати, насамперед наші герої, вони зупинили їх. Він втратив дуже багато людей", - додав президент.

Очільник української держави сказав, що йдеться про тисячі окупантів. "Для нього це була дуже висока ціна цієї операції", - підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, після тривалої затримки в США нова мільярдна допомога Україні була остаточно ухвалена наприкінці квітня. На початку травня російські окупанти почали активно рухатися вперед у прикордонній частині Харківської області й захопили кілька населених пунктів. Влада Росії стверджувала, що нібито хоче створити "буферну зону", щоб її територія не страждала від вогню у відповідь.

Згодом українським воїнам вдалося зупинити просування супротивників. Влітку командир роти оперативного призначення з позивним "Старий" розповів, що на Харківщині нашим захисникам стало набагато легше протистояти ворогові, бо надійшла нова американська допомога. За його словами, наша артилерія дуже щільно працює.

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