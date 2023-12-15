Зокрема, три дні поспіль фіксується близько 80 штурмових дій щодобово, переважна більшість з яких відбувається на Донеччині.

Російські загарбники в останні три дні намагаються здійснювати посилені штурми окупантів на Донеччині.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Окупанти не зменшують кількості бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Три дні поспіль – близько 80 штурмових дій щодобово. Переважна більшість – на Донеччині. Штурмові групи в основному до 20 чоловік. Діють, зокрема, і за підтримки бронетехніки. Вчора знову відбулось збільшення кількості авіаударів, ворог застосовує авіабомби", - повідомив Тарнавський.

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При цьому, в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" минулої доби російські загарбники завдали 15 авіаударів, провели 76 бойових зіткнень та здійснили 631 артобстріл.

"Наші воїни стійко тримають оборону. Загальні втрати ворога минулої доби склали 414 осіб", - наголосив бригадний генерал.

Також знищено 23 одиниці військової техніки ворога. Йдеться про 1 танк, 10 бойових броньованих, 2 артилерійські системи, 3 ПТРК, 1 БпЛА, 4 автомобілі, 2 одиниці спецтехніки та 2 склади боєприпасів. Ще 20 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України за добу відбили 45 атак російських загарбників на Авдіївському напрямку. Зокрема, Сили оборони успішно відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

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