Генштаб заявив, що загалом відбулося 110 бойових зіткнень на різних ділянках фронту.

Авдіївський напрямок став плацдармом боїв за минулу добу: на цій ділянці фронту відбулося найбільше бойових зіткнень з окупантами.

Як уточнив зранку Генштаб, Силам оборони довелося стримати 45 атак. Загальна кількість бойових зіткнень знову склала понад сотню боїв, як і попередньої доби.

"Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

Зокрема, в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

Також на Лиманському напрямку відбито атаку ворога східніше Тернів Донецької області.

Крім того, на Бахмутському напрямку українські воїни стримали 11 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

При цьому, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. У цій місцевості українські захисники успішно відбили 17 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Разом з тим, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війська РФ йдуть вперед в районі Авдіївки - що заявляє ISW

Як повідомляв УНІАН, американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що російські війська рухаються вперед біля Авдіївки Донецької області. Це підтверджують геолокаційні дані. Зокрема, російські війська просунулися трохи південніше залізничної лінії, яка проходить на північний захід від Степового (приблизно 7 км на північний захід від Авдіївки).

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