Ситуація наразі контрольована, всі атаки українські сили відбивають.

Російські окупанти продовжують перекидати свої підрозділи на Бахмутський напрямок та планують далі посилювати свої спроби наступу.

Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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"Активізація наступальних дій на Бахмутському напрямку не є для нас якоюсь новиною. Ми спостерігали, як вони накопичували сили, як перекидали нові підрозділи", - заявив він.

За словами Жоріна, на даний момент тривають досить важкі та активні бої, ворог намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.

"Ситуація наразі контрольована, всі атаки українські сили відбивають. Але й радіти особливо немає чому - русаки продовжують перекидати свої підрозділи, й будуть далі посилювати свої спроби наступу", - зазначив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за тиждень, з 6 по 12 листопада, Силами оборони України знищено близько 6660 осіб особового складу противника. Крім того, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про 744 одиниці їхньої військової техніки.

Зокрема, це 65 танків, 120 бойових броньованих машин, 184 артилерійські системи, 14 реактивних систем залпового вогню, 10 установок протиповітряної оборони, 214 одиниць автотехніки та 31 одиниця спеціальної техніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено шість ворожих ракет, 98 БпЛА, а також два кораблі/катери противника.

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