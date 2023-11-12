Українськими військами було знищено шість ворожих ракет та 98 безпілотників.

За тиждень ЗСУ завдали серйозних втрат окупантам. Збройні сили України знищили 6,6 тис. російських окупантів та 744 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. "За тиждень з 6 по 12 листопада Силами оборони України знищено близько 6660 осіб особового складу противника", - написав він.

Крім того, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про 744 одиниці їхньої військової техніки.

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Зокрема, це 65 танків, 120 бойових броньованих машин, 184 артилерійські системи, 14 реактивних систем залпового вогню, 10 установок протиповітряної оборони, 214 одиниць автотехніки та 31 одиниця спеціальної техніки.

"Окрім цього, нашими захисниками знищено шість ворожих ракет, 98 БпЛА, а також два кораблі/катери противника", - йдеться у повідомленні.

Втрати ворога

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 12 листопада, Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що втрати Росії за час повномасштабної війни проти України перетнули позначку у 311 тисяч осіб.

За добу було ліквідовано 1 тис. 100 російських загарбників, тож тепер їхні втрати становлять приблизно 311 тис. 750 окупантів.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про потужні втрати РФ. Він заявив, що на Таврійському напрямку загальні втрати Росії за добу склали 572 особи, знищено було 32 одиниці ворожої військової техніки.

Йдеться, зокрема про два танки, 14 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, сім безпілотників та три одиниці спецтехніки. Крім того, знищено було чотири склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника.

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