На Донеччині з декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.

Російські окупанти посилююють угрупування військ на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України щодо оперативої інформацію станом на 18.00.

Також на Донеччині з декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.

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Генштаб зазначає, що ворог продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей.

На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по ряду населених пунктів.

Противник на Слобожанському напрямку продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих рубежів.

На Харківському напрямку ворог обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії ряд населених пунктів та задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Пришиба, Гусарівки та Краснопілля.

"Окупанти спробували наступати у напрямку Шнурків, зазнали вогневого ураження та відійшли. Втрати уточнюються", - сказано в повідомленні.

В генштабі зазначають, що на Донецькому напрямку противник посилює угруповання військ на Курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів зі складу Центрального військового округу.

При цьому сказано, що сили оборони ведуть позиційні бої з метою покращення тактичного положення по лінії зіткнення. "Основні зусилля наших підрозділів зосереджуються на вогневому ураженні пунктів управління, засобів протиповітряної оборони, складів з боєприпасами та порушенні функціонування системи логістичного забезпечення противника", - наголошує Генштаб.

На Краматорському напрямку вогневого ураження зазнали райони Богородичного, Слов’янська, Григорівки, Спірного, Переїзного та Виїмки, а удари авіації противника зафіксовано біля Григорівки та Пришиба.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу із танків, ствольної та реактивної артилерії ворогом було здійснено по ряду населених пунктів, а ракетний удар був по району міста Костянтинівка.

"Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Зайцевого, Веселої Долини та Бахмута, успіху не мав, відійшов", - повідомляє генштаб.

На Авдіївському напрямку ворог наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського і Красногорівки, зазнав значних втрат та відступив.

В Генштабі зазначають, що на Запорізькому напрямку авіація ворога діяла неподалік Новоданилівки та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснив обстріли районів майже 20 населених пунктів та завдав авіаударів біля Андріївки, Давидового Броду, Осокорівки та Потьомкиного.

В повідомленні сказано, що ракетними ударами російські окупанти продовжують нищити цивільні об’єкти міста Миколаєва.

"Під прикриттям інфраструктури атомної електростанції артилерія російської федерації активізувала обстріли районів населених пунктів Нікополь та Олексіївка", - зазначають в Генштабі.

В повідомленні сказано, що противник продовжує зазнавати значних втрат, особливо у живій силі.

Як повідомляв УНІАН, добровольчі батальйони, що входять до складу третього армійського корпусу РФ, найімовірніше, будуть перекинуті на Донецький напрямок і на південь для відновлення наступу.

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