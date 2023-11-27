Про божевільну тактику РФ під Бахмутом розповіли у 26 артбригаді імені Дашкевича.

На Бахмутському напрямку важкі бої, ворог продовжує контратакувати, постійно задіює артилерію і скидає фугасні бомби.

Про це сказав прес-офіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Р. Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

За його словами, на Бахмутському напрямку ворог контратакує, найактивніше він діє на північному фланзі біля Верхівки, Богданівки. "І дуже гаряче на південному фланзі - це Кліщіївка, Андріївка, де ворог контратакує невеликими групами, постійно працює артилерія і задіяна авіаційна складова - це керовані фугасні авіаційні бомби 250 кілограмів. Там важкі бої. Ворог намагається все ближче підійти до населених пунктів. Намагається їх контратакувати. Але безуспішно", - розповів Калашніков.

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Він зазначив, що ворог не береже свій особовий склад, йде в атаку своєрідними хвилями, працюють невеличкі групи по 8-10 осіб.

"Спостерігаємо його божевільну тактику, коли він просто втрачає людей, але намагається просунутися. Для нього важливі наші висоти, які ми взяли - це Андріївка і Кліщіївка, які дають нам можливість контролювати безпосередньо залізницю і частину міста Бахмут", - наголосив прес-офіцер 26-ї артбригади.

За його словами, ситуація буває досить динамічна, коли деякі позиції переходять з рук в руки. "Ми спостерігаємо ситуацію, коли окупанти спеціально залишалися на позиціях і працювали як приманка - коли наші підрозділи заходили, то вони вражали не тільки наш особовий склад, але і своїх вони також не жаліли", - розповів Калашніков.

Також він зазначив, що були випадки, зокрема, цієї осені, коли в Андріївці окупанти завдали вогневого ураження по своїх військовослужбовцях. По тих, хто здавався в полон. За його словами, такі випадки непоодинокі, коли окупанти б’ють і по своїх також.

Нові невдалі спроби штурмів з боку Росії

За даним Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби армія РФ вела штурмові дії на 4 напрямках, але отримала "по зубах" від Збройних сил України. На полі бою відбулося 42 бойових зіткнення з ворогом.

Росіяни намагалися вести штурми на Куп’янському напрямку в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку Росія також вела штурми. Бої йшли в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, там стримано 7 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку також було "гаряче". Штурми РФ довелося стримувати в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області (відбито 7 атак).

На Шахтарському напрямку Росія намагалася наступати південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області

Водночас ворог "заворушився" на Запорізькому напрямку - безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

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