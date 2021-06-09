Втрат серед українських захисників немає.

Протягом минулої доби, 8 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації шість разів порушували режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що на обстріли противника українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

«За минулу та поточну добу втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ», – говориться у повідомленні.

Обстріли на Донбасі: подробиці

Читайте такожНа Донбасі підірвався український військовослужбовецьТак, за добу зафіксовані наступні порушення:

поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів:

у районі Новотошківського російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї:

неподалік Авдіївки ворог двічі здійснював обстріл наших позицій із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів:

біля Світлодарська противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Станом на 7 годину ранку, 9 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї.

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Автор: Катерина Шварц