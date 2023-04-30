Ворог втрачає близько 70 боєздатних осіб на день на цьому напрямку.

Окупанти не можуть впоратися зі значною кількістю втрат в Луганський області. На "підмогу" ворог стягнув хірургів з-під Москви.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні в Facebook. Там зазначають, що росіяни офіційною метою приїзду медиків вказують"обмін досвідом", однак насправді місцеві лікарні не витримують потоку поранених окупантів.

"Останнім часом безповоротні втрати із примусово мобілізованих до армії РФ мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день", - кажуть там.

Наразі місцеві ритуальні служби змушені коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб для того, щоб не викликати серед місцевих паніки. Також для приховання втрат "МДБ ЛНР" наполягає на "кремації" загиблих.

Втрати РФ в Україні - останні дані за 28 квітня

Нагадаємо, що зранку 28 квітня Генштаб підняв настрій українцям новинами про те, що за добу ворог на фронті втрачає приблизно по одному батальйону особового складу військ.

Зокрема, за добу ЗСУ знищили ще 470 ворогів. Загальні втрати РФ в Україні дійшли до позначки в 190 510 осіб. Також окупанти втратили 2 танки, 5 броньованих машин, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 1 ППО, 4 БПЛА, 6 одиниць автотехніки та 2 одиниці спецтехніки.

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