Напередодні українського контрнаступу росіяни допалюють свою піхоту в Бахмуті.

Українські військові ліквідували за добу ще близько 470 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 190 510 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, ворог продовжує втрачати бойову техніку. Так, українським бійцям вдалося знищити:

3 699 танків (2 за добу),

7 189 бойових броньованих машин (5 за добу),

2 914 артилерійських систем (6 за добу),

544 реактивні системи залпового вогню (1 за добу),

295 засобів протиповітряної оборони (1 за добу),

308 літаків,

294 вертольотів,

2 475 безпілотників оперативно-тактичного рівня (4 за добу),

932 крилаті ракети,

18 кораблів / катерів,

5 842 автомобілі й автоцистерн (6 за добу),

357 одиниць спецтехніки (2 за добу).

Поточна ситуація на фронті

За даними ISW, російські окупанти домоглися деяких успіхів у Бахмуті. Обмежене просування росіян зафіксовано в південно-західній і північно-західній частинах міста. За деякими даними, окупанти захопили медичний коледж в центрі Бахмута і Бахмутський індустріальний коледж в південній частині міста.

Відео дня

Ватажок "групи Вагнера" Євген Пригожин поскаржився, що на 100 метрів просування в Бахмуті його угруповання втрачає до 100 осіб. Винуватцем ситуації він вважає російське командування, яке нібито не дає йому снарядів.

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