Українські військові ліквідували за добу ще близько 470 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 190 510 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім того, ворог продовжує втрачати бойову техніку. Так, українським бійцям вдалося знищити:
- 3 699 танків (2 за добу),
- 7 189 бойових броньованих машин (5 за добу),
- 2 914 артилерійських систем (6 за добу),
- 544 реактивні системи залпового вогню (1 за добу),
- 295 засобів протиповітряної оборони (1 за добу),
- 308 літаків,
- 294 вертольотів,
- 2 475 безпілотників оперативно-тактичного рівня (4 за добу),
- 932 крилаті ракети,
- 18 кораблів / катерів,
- 5 842 автомобілі й автоцистерн (6 за добу),
- 357 одиниць спецтехніки (2 за добу).
Поточна ситуація на фронті
За даними ISW, російські окупанти домоглися деяких успіхів у Бахмуті. Обмежене просування росіян зафіксовано в південно-західній і північно-західній частинах міста. За деякими даними, окупанти захопили медичний коледж в центрі Бахмута і Бахмутський індустріальний коледж в південній частині міста.
Ватажок "групи Вагнера" Євген Пригожин поскаржився, що на 100 метрів просування в Бахмуті його угруповання втрачає до 100 осіб. Винуватцем ситуації він вважає російське командування, яке нібито не дає йому снарядів.