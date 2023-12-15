Також зафіксоване активне переміщення систем ППО.

Окупанти тягнуть через тимчасово окупований Маріуполь танки з "домінуючим маркуванням", а також намагаються мобільно передислокувати свої системи ППО.

Переміщення техніки ворога зафіксували місцеві партизани. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, армія РФ стягує в сторону Бердянського напрямку щонайменше 13 вантажівок з БК та один тягач з танком.

"Домінуюче маркування - V у квадраті, що зазвичай перебуває на півдні Донецької та Запорізької областей", - заявив він.

Чиновник уточнив, що на кордоні з Новоазовським, в районі східної частини Маріупольського району, окупанти також активно переміщують системи ППО, а також системи для їхнього зарядження.

Водночас передислокації техніки ворога в бік Волноваського району поки що не зафіксовано.

Армія РФ днями перетягла через Маріуполь зуби дракона

У понеділок, 11 грудня, армія РФ перетягнула через Маріуполь оборонні бетонні конструкції, які ще називають "зубами дракона". Про відповідний рух через Нікольську частину Маріупольського району також повідомив Андрющенко.

За його словами, "зуби дракона" стягували на Вугледарський напрямок з Новоазовського напрямку.

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