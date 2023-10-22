Наступ ЗСУ на цій ділянці фронту перелякав росіян. Вони намагаються відбити втрачені позиції завдяки артилерії та авіації.

Російські окупанти у паніці через прорив українських воїнів на лівий берег Херсонської області. Загарбники щосили намагаються перешкодити зусиллям України щодо постачання та зміцнення нещодавно захоплених позицій. Пропагандисти кричали про те, що ЗСУ загрожують їм у цьому районі, але різко змінили риторику.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), окупанти переконують, що прорив ЗСУ на лівий берег не такий глобальний, тож причин для паніки немає. Втім, серед загарбників сполоханість лише посилюється.

Натомість українські військові, які беруть участь у наземних операціях на лівобережжі Хеосонщини, заявили про ведення боїв за повний контроль над селом Кринки (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро).

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Російські провоєнні блогери стверджували, що ЗСУ зберігають позиції в Кринках, але не погоджувалися щодо масштабів цих позицій. Один із них стверджував, мовляв, українські війська просунулися майже на два кілометри на південь від населеного пункту. Інший говорив, що українські сили контролюють усі Кринки, а третій спробував спростувати це твердження, переконуючи, що росіяни "витіснили" українську диверсійно-розвідувальну групу з позицій на південній околиці села.

В ISW зауважують, що пропагандисти намагаються применшити поразки армії РФ та розповідають, що ті все ще обстрілюють українські позиції біля Антонівського мосту на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона та 4 км від річки Дніпро) та залізничного Антонівського мосту на північ від Пойми (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від Дніпра).

Один блогер промовився, що бойові дії велися поблизу Кринок і Піщанівки (12 км на південний схід від Херсона та 3 км від Дніпра). Втім, інші джерела стверджували, що окупанти переважно використовують авіацію й артилерію, щоб спробувати вибити ЗСУ з позицій на лівому березі.

Водночас деякі пропагандисти стверджували, що ЗСУ перекидають нові сили й легку техніку через Дніпро для того, щоб підтримувати захоплені в окупантів позиції. Крім того, воїни евакуйовують поранених.

В ISW зазначають, що українські Сили оборони зберігають присутність на лівому березі Херсонщини після того, як у ніч з 17 на 18 жовтня розпочали масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції.

"А це свідчить про те, що українські сили змогли належним чином забезпечити та підсилити групи, які проводили ці операції, попри активізацію російської авіації вздовж річки Дніпро", – підкреслили аналітики.

Операції на лівому березі Херсонщини

Українські військові продовжують вести масштабні наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, ЗСУ ведуть бої у селі Кринки.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 19 жовтня, видно, що Сили оборони просунулися на північний схід Кринок (27 км на схід від міста Херсон та 2 км від річки Дніпро). Російські джерела стверджують, що українські військові закріплюються в районі Кринок і продовжують зберігати свою присутність у районі Антонівського та залізничного мостів через Дніпро.

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